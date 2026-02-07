Омская гимназия № 88 примет учеников в новом учебном году

На объекте еще предстоит выполнить отделку и смонтировать часть инженерных коммуникаций.

Фото: департамент строительства администрации г. Омска

Стало известно, когда дети сядут за парты 88-й гимназии (расположена на улице 3-я Транспортная, 5). Образовательное учреждение откроется в новом учебном году. Капитальный ремонт в гимназии № 88 начался в 2020 году и к настоящему времени выполнен на 94 %. Подрядчики ремонта менялись несколько раз, из-за чего приходилось переносить сроки ввода здания в эксплуатацию. В настоящее время работы ведет ООО «Домострой», но и он ссылается на трудности в бизнесе. На повестке дня остаются отделочные работы и монтаж части инженерных коммуникаций.

Департамент строительства администрации Омска ищет варианты решения вопроса в соответствии с действующим законодательством. Волнения родителей понятны, однако стоит вспомнить, что школа находилась в аварийном состоянии и существовала реальная угроза жизни детей и педагогов.

Фото: Владимир Казионов

Строить новую школу на месте старого здания было нельзя. Плотная застройка не позволила бы работать строительной технике. Отремонтировать частично – невозможно: несущая способность стен и перекрытий была признана практически нулевой, а в кирпичной кладке имелись трещины шириной до 10 сантиметров.

Сегодня, когда объект практически готов, все силы направлены на то, чтобы завершить начатое. Вопрос находится на личном контроле мэра Омска Сергея Шелеста.