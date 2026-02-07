Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Омская гимназия № 88 примет учеников в новом учебном году

На объекте еще предстоит выполнить отделку и смонтировать часть инженерных коммуникаций.

Стало известно, когда дети сядут за парты 88-й гимназии (расположена на улице 3-я Транспортная, 5). Образовательное учреждение откроется в новом учебном году. Капитальный ремонт в гимназии № 88 начался в 2020 году и к настоящему времени выполнен на 94 %. Подрядчики ремонта менялись несколько раз, из-за чего приходилось переносить сроки ввода здания в эксплуатацию. В настоящее время работы ведет ООО «Домострой», но и он ссылается на трудности в бизнесе. На повестке дня остаются отделочные работы и монтаж части инженерных коммуникаций.

Департамент строительства администрации Омска ищет варианты решения вопроса в соответствии с действующим законодательством. Волнения родителей понятны, однако стоит вспомнить, что школа находилась в аварийном состоянии и существовала реальная угроза жизни детей и педагогов.

Строить новую школу на месте старого здания было нельзя. Плотная застройка не позволила бы работать строительной технике. Отремонтировать частично – невозможно: несущая способность стен и перекрытий была признана практически нулевой, а в кирпичной кладке имелись трещины шириной до 10 сантиметров.

Сегодня, когда объект практически готов, все силы направлены на то, чтобы завершить начатое. Вопрос находится на личном контроле мэра Омска Сергея Шелеста.

·Образование

Омская гимназия № 88 примет учеников в новом учебном году

На объекте еще предстоит выполнить отделку и смонтировать часть инженерных коммуникаций.

Стало известно, когда дети сядут за парты 88-й гимназии (расположена на улице 3-я Транспортная, 5). Образовательное учреждение откроется в новом учебном году. Капитальный ремонт в гимназии № 88 начался в 2020 году и к настоящему времени выполнен на 94 %. Подрядчики ремонта менялись несколько раз, из-за чего приходилось переносить сроки ввода здания в эксплуатацию. В настоящее время работы ведет ООО «Домострой», но и он ссылается на трудности в бизнесе. На повестке дня остаются отделочные работы и монтаж части инженерных коммуникаций.

Департамент строительства администрации Омска ищет варианты решения вопроса в соответствии с действующим законодательством. Волнения родителей понятны, однако стоит вспомнить, что школа находилась в аварийном состоянии и существовала реальная угроза жизни детей и педагогов.

Строить новую школу на месте старого здания было нельзя. Плотная застройка не позволила бы работать строительной технике. Отремонтировать частично – невозможно: несущая способность стен и перекрытий была признана практически нулевой, а в кирпичной кладке имелись трещины шириной до 10 сантиметров.

Сегодня, когда объект практически готов, все силы направлены на то, чтобы завершить начатое. Вопрос находится на личном контроле мэра Омска Сергея Шелеста.