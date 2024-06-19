Омск-Информ
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·Образование

Дату окончания работ уже несколько раз переносили.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с чиновниками из мэрии посетил школу № 3, где заканчивается, но все никак не закончится капитальный ремонт. По словам главы региона, срок сдачи объекта переносили уже несколько раз.
– Работы еще очень много, особенно в части благоустройства школьного двора. Приеду сюда в ближайшее время еще раз, чтобы оценить темпы работ. Главная задача – чтобы к 1 сентября дети сели за парты, – отметил Хоценко.
Ремонтирует школу ООО «Данстрой». О том, что работы уже завершаются, мэр Сергей Шелест сообщал еще в начале мая. По его словам, в школу начали возвращать мебель. Однако сроки сдачи объекта Шелест не называл.
·Образование

Дату окончания работ уже несколько раз переносили.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с чиновниками из мэрии посетил школу № 3, где заканчивается, но все никак не закончится капитальный ремонт. По словам главы региона, срок сдачи объекта переносили уже несколько раз.
– Работы еще очень много, особенно в части благоустройства школьного двора. Приеду сюда в ближайшее время еще раз, чтобы оценить темпы работ. Главная задача – чтобы к 1 сентября дети сели за парты, – отметил Хоценко.
Ремонтирует школу ООО «Данстрой». О том, что работы уже завершаются, мэр Сергей Шелест сообщал еще в начале мая. По его словам, в школу начали возвращать мебель. Однако сроки сдачи объекта Шелест не называл.