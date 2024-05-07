Омск-Информ
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·Образование

Ремонт уже завершается, но, когда школу вновь откроют, чиновники пока не сообщают.
Мэр Сергей Шелест снова посетил школу № 3, где завершается капитальный ремонт. Подрядчик уже установил вентилируемый фасад, вывел кабели для уличных светильников и видеокамер, заменил кровлю.
– Внутри здания сейчас устраняются мелкие недочеты ремонта. Сотрудники школы уже расставляют мебель в кабинетах, ведется монтаж интерактивных досок и коммуникаций для установки проекторов и оборудования компьютерных классов, – отметил Шелест в своем ТГ-канале.
Напомним, подрядчик, который занимается ремонтом школы, стал еще и ее меценатом. За свой счет он сделал пандус на крыльце и флагштоки. Планируется также благоустроить двор со спортивной площадкой.
·Образование

Ремонт уже завершается, но, когда школу вновь откроют, чиновники пока не сообщают.
Мэр Сергей Шелест снова посетил школу № 3, где завершается капитальный ремонт. Подрядчик уже установил вентилируемый фасад, вывел кабели для уличных светильников и видеокамер, заменил кровлю.
– Внутри здания сейчас устраняются мелкие недочеты ремонта. Сотрудники школы уже расставляют мебель в кабинетах, ведется монтаж интерактивных досок и коммуникаций для установки проекторов и оборудования компьютерных классов, – отметил Шелест в своем ТГ-канале.
Напомним, подрядчик, который занимается ремонтом школы, стал еще и ее меценатом. За свой счет он сделал пандус на крыльце и флагштоки. Планируется также благоустроить двор со спортивной площадкой.