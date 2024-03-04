Омск-Информ
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·Общество

По словам главы города, предприниматель займется благоустройством территории.
Мэр Сергей Шелест подписал соглашение о меценатстве с директором ООО «Данстрой» Владимиром Толмачевым. Предприниматель будет помогать школе № 3, в которой сейчас по контракту с администрацией уже проводит капремонт.
– Предвижу вопрос: зачем учреждению после капремонта меценат? Ну хотя бы для того, чтобы привести в порядок территорию, спортивную площадку, забор. Планы расписаны на два года вперед и исчисляются миллионами рублей. Да, эти средства могут быть выделены из городского бюджета, но благодаря меценату мы сможем перенаправить их на другой объект, – рассказал мэр.
По словам Шелеста, капитальный ремонт в школе № 3 выполнен уже на 82 %. Подрядчик продолжает отделку помещений, монтирует фасад и системы водоснабжения, освещения и т. д.
·Общество

По словам главы города, предприниматель займется благоустройством территории.
Мэр Сергей Шелест подписал соглашение о меценатстве с директором ООО «Данстрой» Владимиром Толмачевым. Предприниматель будет помогать школе № 3, в которой сейчас по контракту с администрацией уже проводит капремонт.
– Предвижу вопрос: зачем учреждению после капремонта меценат? Ну хотя бы для того, чтобы привести в порядок территорию, спортивную площадку, забор. Планы расписаны на два года вперед и исчисляются миллионами рублей. Да, эти средства могут быть выделены из городского бюджета, но благодаря меценату мы сможем перенаправить их на другой объект, – рассказал мэр.
По словам Шелеста, капитальный ремонт в школе № 3 выполнен уже на 82 %. Подрядчик продолжает отделку помещений, монтирует фасад и системы водоснабжения, освещения и т. д.