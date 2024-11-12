В омском клубе планируется серьезное усиление состава под Кубок Гагарина. Произойдет это со следующего сезона.

Хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем телеграм-канале опубликовал любопытный инсайд. По его данным, омский «Авангард» готовит серьезное усиление состава. Чтобы вернуться в число претендентов на Кубок Гагарина, «ястребы» пойдут по пути питерского СКА, который пачками закупает звезд.

– Со следующего сезона «Авангард» собирается всерьез возвращаться в список претендентов на трофей. Помимо серьезного специалиста в роли главного тренера, планируется серьезное усиление состава. Мощнейшие бонусы, не попадающие под потолок, ну и в целом очень хорошие условия – говорят, что «Авангард» собирается идти по пути СКА, – написал Хайруллин.

По всей вероятности, «серьезным специалистом» на посту главного тренера, о котором говорит инсайдер, будет американец Тодд Рирден, имеющий опыт работы с «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвингз». Специалист является основным кандидатом на замену Сергею Звягину, который из 23 матчей регулярного чемпионата выиграл лишь 9 и уже в ближайшее время будет отправлен в отставку. «Авангард» заканчивает тренерские эксперименты и вновь берет североамериканского специалиста, чтобы решать серьезные задачи. Нынешний сезон, похоже, будет промежуточным – пока «ястребы» даже не попадают в плей-офф.