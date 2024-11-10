С 25 октября в реестре юрлиц зарегистрировано БУ «Управление капитального строительства». Накануне у него появился директор.

В структуре омской мэрии появилась новая структура – бюджетное учреждение «Управление капитального строительства». Его учредителем стал департамент строительства. Управление будет заниматься разработкой и реализацией инвестпроектов и программ в области капитального строительства, реконструкции и ремонта.

Сведения о новой организации были внесены в государственный реестр юридических лиц 25 октября, а 8 ноября у бюджетного учреждения появился директор. Им стал Алексей Суховеев, сообщает «СуперОмск». В открытых источниках человек с такими именем и фамилией значится руководителем ряда коммерческих фирм, ныне уже ликвидированных.

Для создания новой структуры власти приняли решение использовать юридическое лицо недействующего детского сада №310. Образовательное учреждение, расположенное в городке Нефтяников, было закрыто в 2018 году. Здание до сих пор не снесено.