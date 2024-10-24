Омск-Информ
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·Общество

Здание дошкольного учреждения собираются снести, но все никак не могут этого сделать.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о переименовании детского сада № 310. Он переименован в бюджетное учреждение города Омска «Управление капитального строительства».

Учредителем выступает депстрой. Все изменения в документы нужно внести до 5 ноября. Детский сад № 310 в омских Нефтяниках построили в 1967 году. В 2018 году его закрыли. А в 2022 году решили снести. При этом жуткое здание с выбитыми стеклами и дверями продолжает уродовать микрорайон.

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·Общество

Здание дошкольного учреждения собираются снести, но все никак не могут этого сделать.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о переименовании детского сада № 310. Он переименован в бюджетное учреждение города Омска «Управление капитального строительства».

Учредителем выступает депстрой. Все изменения в документы нужно внести до 5 ноября. Детский сад № 310 в омских Нефтяниках построили в 1967 году. В 2018 году его закрыли. А в 2022 году решили снести. При этом жуткое здание с выбитыми стеклами и дверями продолжает уродовать микрорайон.

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