Учреждение закрыли из-за прекращения финансирования.

В Омске закрыли бесплатные группы в логопедическом детском саду «Гномик». Учреждение осталось без финансирования. Об этом рассказала мама одного из воспитанников в комментарии под одним из постов губернатора Виталия Хоценко.

Родителям предлагают оплачивать обучение в детском саду, либо переходить в другой.

- С января детскому саду прекратили финансирование без объяснения причин! Теперь стоит вопрос либо о переходе в другой сад (только в какой, в середине то учебного года?!) либо об оплате за сад, как за частный, а это почти 25 тыс в месяц! – возмутилась омичка. - У многих родителей таких возможностей нет, сад под угрозой закрытия, дети, нуждающиеся в логопедической коррекции, остаются фактически на улице!

Сейчас большинство омичей вынуждены оплачивать услуги логопедов для своих детей. И бюджетные детсады по этому направлению скорее редкость, нежели привычная опция.