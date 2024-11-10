Легенда «ястребов» считает, что команда оказалась в психологической ловушке и не может вырваться из замкнутого круга.

Бывший главный тренер «Авангарда», легенда клуба Дмитрий Рябыкин высказался об игре «ястребов» в нынешнем сезоне КХЛ. После 22 матчей регулярного чемпионата омичи набрали всего 18 очков и идут на десятом месте в Восточной конференции, не попадая в плей-офф.

- Старт «Авангарда» — моя боль. Вроде бы все у команды есть, но она постоянно пропускает легкие голы, при этом сама забивает с трудом. И так всю осень, - цитирует Рябыкина портал Russia-Hockey. – Уже говорил, что команда — в психологической ловушке. Это Омск, город живет хоккеем, давление всюду — и на игроков, и на тренеров. И с каждым поражением оно только накапливается. Пожелаю «ястребам» вырваться из этого замкнутого круга. Домашний матч со СКА здесь может помочь.

Игра с питерскими армейцами пройдет в ближайший понедельник, 11 ноября. Главный тренер СКА Роман Ротенберг пообещал устроить бойню в этом матче.