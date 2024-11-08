Омск-Информ
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Питерские армейцы идут на серии из четырех поражений кряду. «Ястребов» ждет суровое испытание злым соперником.

В ближайший понедельник, 11 ноября, на «G-Drive Арене» в Омске состоится один из топовых матчей сезона – «Авангард» примет СКА из Санкт-Петербурга. Армейцы проиграли четыре последних матча и жаждут реабилитироваться перед фанатами. Их главный тренер Роман Ротенберг пообещал «бойню» в Омске.

– Мы вернемся намного сильнее в следующих матчах. Понимаем, какая будет игра в Омске – отличный лед, отличная арена. Будут полные трибуны. Это будет для нас очень хорошая проверка следующей игры. Будет бойня, – заявил Ротенберг.

Первый матч соперников в этом сезоне прошел в Северной столице 23 сентября. Хозяева победили со счетом 4:1.

·Спорт

Питерские армейцы идут на серии из четырех поражений кряду. «Ястребов» ждет суровое испытание злым соперником.

В ближайший понедельник, 11 ноября, на «G-Drive Арене» в Омске состоится один из топовых матчей сезона – «Авангард» примет СКА из Санкт-Петербурга. Армейцы проиграли четыре последних матча и жаждут реабилитироваться перед фанатами. Их главный тренер Роман Ротенберг пообещал «бойню» в Омске.

– Мы вернемся намного сильнее в следующих матчах. Понимаем, какая будет игра в Омске – отличный лед, отличная арена. Будут полные трибуны. Это будет для нас очень хорошая проверка следующей игры. Будет бойня, – заявил Ротенберг.

Первый матч соперников в этом сезоне прошел в Северной столице 23 сентября. Хозяева победили со счетом 4:1.