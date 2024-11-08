Как заявляют организаторы торгов, недвижимость можно использовать под торговый или спортивный объект.
На улице Яковлева в центре Омска продают здание бывшей столовой ОмГАУ. Аукцион, организатором которого выступает корпорация ДОМ.РФ, состоится 31 января следующего года. Начальная цена объекта составляет 50,27 рубля.
По данным организатора торгов, площадь здания составляет 1,5 тыс. кв. м, также в лот входит участок площадью 4,3 тыс. кв. м. Недвижимость может быть использована под строительство торгового или спортивного объекта, а также с другими коммерческими целями.
Ранее было продано соседнее здание, в котором некогда располагалось общежитие ОмГАУ. За 80,4 млн рублей его купила предпринимательница из Московской области Софья Кутулуцкая.