Однако Восьмой кассационный суд общей юрисдикции не внял доводам чиновника.

Мэр Называевска Виктор Лупинос и бывший начальник Называевского района электрических сетей производственного отделения Западные электрические сети ПАО «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» Евгений Шаламов попытались оспорить приговор за пожар в Называевске, который уничтожил 97 домов. Однако, как сообщает прокуратура, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Напомним, пожар в Называевске произошел 6 мая 2022 года. Мэр, зная о введении особо противопожарного режима, не обеспечил выполнение первичных мер пожарной безопасности: он не занимался уборкой мусора и сухой травы. При этом он утвердил паспорт безопасности города, в котором были отражены недостоверные сведения о выполнении этих работ. Второй виновный не обеспечил надежность работы и технического обслуживания электрических сетей, а также своевременной уборки сухой травы возле трансформаторной подстанции.

В результате на трансформаторной подстанции произошло короткое замыкание и возгорание. Огонь перекинулся на сухую траву, а потом и на дома.