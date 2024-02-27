У железной дороги на мужчину напали и избили. Он получил серьезные повреждения и долго лечился в больнице. Нападавший возместил ущерб.

У железной дороги на мужчину напали и избили. Он получил серьезные повреждения и долго лечился в больнице. Нападавший возместил ущерб.

В суд обратился омич с жалобой на 28-летнего жителя Называевска. Как оказалось, этот мужчина напал на приезжего в Называевске, когда тот ранним утром стоял у железнодорожных путей. Омич от ударов по голове кулаками сзади потерял сознание. Агрессора привлекли к административной ответственности.

– Полученные пострадавшим телесные повреждения выражались в виде гематом в правой и левой параорбитальных областях с наличием кровоизлияний левого глаза, кровоподтеков в области обоих предплечий и плеч, поверхностных ран в области губ, ссадин левой височно-теменной области, причиненные тупым твердым предметом. После приобретенных травм мужчина лечился в стационаре, испытывая физические и нравственные страдания, не имея возможности получать заработную плату в полном объеме, – пояснили в ГУ ФССП по Омской области.

Суд постановил выплатить ему 83 тыс. рублей – эта сумма возмещает моральный вред, ущерб здоровью, утраченный заработок и медицинские расходы. Ну а чтобы напавший на мужчину житель Называевска поскорее исполнил требование суда, приставы ограничили ему выезд из страны и наложили арест на его денежные средства. Из-за этого он не мог ими пользоваться для оплаты проезда.

Теперь ущерб полностью возмещен.