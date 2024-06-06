Областной суд рассмотрел апелляцию прокурора.

Областной суд рассмотрел апелляцию прокурора.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор мэру Называевска Виктору Лупиносу и экс-начальнику местной РЭС Евгению Шаламову. Обжаловать приговор решила прокуратура, которая не согласилась со слишком мягким приговором.

Фигуранты дела обвинялись в халатности, из-за которой в мае 2022 года в Называевске произошел страшнейший пожар. Он уничтожил 97 домов. В суде выяснилось, что Лупинос и Шаламов нарушили технику безопасности: глава не выполнил первичные меры пожарной безопасности, а глава РЭС не обеспечил техобслуживание электросетей. Материальный ущерб от пожара был оценен в 200 млн рублей.

Называевский городской суд освободил подозреваемых от наказания и присудил им только штрафы: Лупинос должен был выплатить 80 тыс. рублей, Шаламов – 60 тыс. рублей.

Судебная коллегия Областного суда не стала отменять приговор, при этом отменила фигурантам дела штрафы из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности на основании ст. 78 УК РФ.