Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Администрацией теперь руководит его заместитель.
Виктор Лупинос покинул пост мэра Называевска. Как сообщает «РБК Омск», обязанности мэра исполняет Евгений Мальцев, ранее занимавший пост заместителя главы.
Напомним, еще в марте суд постановил уволить Лупиноса. Причиной стала халатность, которая в 2022 году привела к пожару. Мэр, зная о введении особого противопожарного режима, не обеспечил выполнение первичных мер пожарной безопасности: он не занимался уборкой мусора и сухой травы. При этом он утвердил паспорт безопасности города, в котором были отражены недостоверные сведения о выполнении этих работ. 
В результате огонь уничтожил в Называевске 97 домов. Без жилья остались 250 человек.
Андрей Андреев
·Политика

Администрацией теперь руководит его заместитель.
Виктор Лупинос покинул пост мэра Называевска. Как сообщает «РБК Омск», обязанности мэра исполняет Евгений Мальцев, ранее занимавший пост заместителя главы.
Напомним, еще в марте суд постановил уволить Лупиноса. Причиной стала халатность, которая в 2022 году привела к пожару. Мэр, зная о введении особого противопожарного режима, не обеспечил выполнение первичных мер пожарной безопасности: он не занимался уборкой мусора и сухой травы. При этом он утвердил паспорт безопасности города, в котором были отражены недостоверные сведения о выполнении этих работ. 
В результате огонь уничтожил в Называевске 97 домов. Без жилья остались 250 человек.
Андрей Андреев