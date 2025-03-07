Виктора Лупиноса признали виновным в халатности, из-за которой сгорели 88 зданий почти три года назад. Но его отставки прокуратура добилась только сейчас.

В Омской области наконец сняли с должности мэра Называевска Виктора Лупиноса. Этого добилась региональная прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что хотя в отношении главы города вступил в силу приговор суда от 9 августа 2022 года, он продолжил работать в этом статусе.

Напомним, мэра признали виновным в халатности, из-за которой 6 мая 2022 года произошла авария на подстанции и сгорели 88 зданий. Без дома остались 250 человек.

Чтобы исправить недоработку, прокуратура направила в адрес Совета города Называевска информацию о принятии мер по досрочному прекращению полномочий главы. Однако требования исполнены не были. Потому ведомство обратилось в суд. В итоге было принято решение о прекращении полномочий главы города Называевска, которое уже исполнено.