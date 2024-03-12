Суд рассмотрел уголовное дело Виктора Лупиноса, по вине которого два года назад сгорело почти 100 домов.

Суд рассмотрел уголовное дело Виктора Лупиноса, по вине которого два года назад сгорело почти 100 домов.

Виктору Лупиносу и бывшему начальнику отдела РЭС Евгению Шаламову. Они обвинялись за халатность. Называевский городской суд вынес пригово р мэру Называевскаи бывшему начальнику отдела РЭСу. Они обвинялись за халатность.

В мае 2022 года в Называевске произошел страшный пожар. Возгорание возникло в результате короткого замыкания на трансформаторной подстанции, из-за которого загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра огонь распространился на поселение, в результате сгорело 97 домов.

По версии следствия, Лупинос не обеспечил должным образом выполнение первичных мер пожарной безопасности, в том числе своевременную уборку мусора и сухой растительности. При этом он утвердил паспорт безопасности населенного пункта, в котором были отражены ложные сведения об их выполнении.

Шаламов же не обеспечил надежность работы и технического обслуживания электрических сетей. Он должен был проследить за уборкой сухой растительности возле трансформаторной подстанции и охранной зоны воздушной электролинии.

Свою вину они не признали. Суд решил оштрафовать их: Лупиноса на 80 тыс. рублей, Шаламова – на 60 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.