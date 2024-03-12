Суд рассмотрел уголовное дело Виктора Лупиноса, по вине которого два года назад сгорело почти 100 домов.
Называевский городской суд вынес приговор мэру Называевска Виктору Лупиносу и бывшему начальнику отдела РЭС Евгению Шаламову. Они обвинялись за халатность.
В мае 2022 года в Называевске произошел страшный пожар. Возгорание возникло в результате короткого замыкания на трансформаторной подстанции, из-за которого загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра огонь распространился на поселение, в результате сгорело 97 домов.
По версии следствия, Лупинос не обеспечил должным образом выполнение первичных мер пожарной безопасности, в том числе своевременную уборку мусора и сухой растительности. При этом он утвердил паспорт безопасности населенного пункта, в котором были отражены ложные сведения об их выполнении.
Шаламов же не обеспечил надежность работы и технического обслуживания электрических сетей. Он должен был проследить за уборкой сухой растительности возле трансформаторной подстанции и охранной зоны воздушной электролинии.
Свою вину они не признали. Суд решил оштрафовать их: Лупиноса на 80 тыс. рублей, Шаламова – на 60 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.