С главным юристом региона Антоном Банниковым не продлили контракт.

Далеко не со всеми чиновниками регионального правительства продлили годовые контракты. В частности, со своего поста ушел первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Сергей Палагута.

Как выяснилось, с 1 ноября закончились полномочия начальника Главного государственно-правового управления Омской области Антона Банникова. По данным «Коммерческих вестей», с ним не продлен контракт, и в правительстве Омской области он больше не работает. Обязанности руководителя исполняет заместитель, начальник управления законопроектных работ и правовой экспертизы Александр Чуклин.

Чья была инициатива уволиться, не сообщается, но фамилия Антона Банникова исчезла с сайта облправительства.

Отметим, что Антон Банников делал карьеру в министерстве государственно-правового развития с 2002 года. С 2011 года это ведомство стало называться Главным государственно-правовым управлением Омской области. Чиновник возглавлял его с 2 декабря 2015 года.