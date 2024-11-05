Омск-Информ
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·Политика

Свой пост покинул первый заместитель главы Минприроды.

В правительстве Омской области произошли кадровые перестановки. Как сообщает «СуперОмск», с 1 ноября 2024 года ушел в отставку первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Сергей Палагута.

 – Сергей Александрович Палагута освобожден от занимаемой должности, – подтвердила изданию пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Чиновник занимал пост первого заместителя главы омского Минприроды с 20 мая 2021 года. До этого с января 2019 года он возглавлял управление по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов регионального Минприроды.

1999
·Политика

Свой пост покинул первый заместитель главы Минприроды.

В правительстве Омской области произошли кадровые перестановки. Как сообщает «СуперОмск», с 1 ноября 2024 года ушел в отставку первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Сергей Палагута.

 – Сергей Александрович Палагута освобожден от занимаемой должности, – подтвердила изданию пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Чиновник занимал пост первого заместителя главы омского Минприроды с 20 мая 2021 года. До этого с января 2019 года он возглавлял управление по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов регионального Минприроды.

1999