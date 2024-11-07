Легендарный биатлонист приехал в Омск на турнир по греко-римской борьбе и анонсировал важный проект в сфере здравоохранения.

В Омск прилетел четырехкратный олимпийский чемпион (1968, 1972, 1976, 1980 гг.) по биатлону Александр Тихонов. Легенда мирового спорта, лучший биатлонист XX века прибыл на Международный командный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций», который пройдет 8–9 ноября на «G-Drive Арене» при поддержке «Карелин-фонда». Тихонов давно знаком и дружит с Александром Карелиным. Он подготовил сюрприз для трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе.

– Я без приглашения, у нас с Сашей прекраснейшие отношения. Я его считаю примером для подражания для подрастающего поколения. Гражданин, патриот, все доброе могу о нем сказать. На турнире, если позволят, я исполню песню «Команда молодости нашей». На экране в это время покажут лучшие схватки Саши Карелина, – рассказал о планах Александр Тихонов.

На турнир «Сила традиций» съедутся восемь юношеских сборных из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Почетными гостями соревнований станут победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, альтернативных Игр «Дружба-84», заслуженные тренеры СССР и России. Омичи и гости города смогут посетить турнир абсолютно бесплатно. Для этого нужно лишь взять пригласительный билет в кассе «G-Drive Арены» или в Клиентском центре на Ленина, 20.

В разговоре с корреспондентом РИА «Омск-информ» Александр Тихонов признался, что его многое связывает с Омском.

– Меня с Омском очень многое связывает. В первый раз я побывал в Омске в 1967 году, – вспоминает чемпион. – Тогда самый знаменитый институт физкультуры был омский. Им руководил Василий Громыко. Все говорили не «в институт», а «к Громыко поступаю». Считали за счастье быть студентами этого института.

Сегодня в России 15 физкультурных вузов, а тренеров берут из-за границы. Тихонов этого не понимает.

– Раньше такого не было. Самые большие победы были в Советском Союзе, и у нас не было ни одного иностранного тренера. Мы погубили баскетбол, мы погубили футбол, – посетовал легенда мирового спорта.

В Омской области стараются развивать спорт высших достижений, популяризировать прославленных атлетов. В этом плане Тихонов особо отметил Аллею олимпийских чемпионов на набережной Оми, на открытии которой побывал в начале сентября . Накануне торжественного мероприятия он заехал на матч «Авангарда», и «ястребы» тогда победили со счетом 4:2.

На этот раз Александр Тихонов в Омске не только по спортивным делам. Прославленный чемпион намерен реализовать проект в сфере здравоохранения. Подробности проекта он пока не называет, но уточняет, что это будет связано с лечением онкологии.

– Если получится реализовать задумку, Омск будет еще лучше. Такого на территории России, кроме Москвы, нигде нет. Это касается самого серьезного заболевания, онкологии. Я это пережил. Здоровье населения – это главное, – отметил Тихонов.

Реализация столь амбициозного проекта, по мнению Тихонова, будет способствовать улучшению имиджа Омской области. Не секрет, что онкология является одним из серьезных вызовов для омского здравоохранения. Помощь и энергия олимпийского чемпиона в этом вопросе будут весьма кстати: Тихонов неоднократно доказывал, что ничего невозможного для него нет.