Омск-Информ
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·Спорт

Кресла и ограждения демонтировали, чтобы обновить покрытие трибун.

Открывшаяся менее двух лет назад «G-Drive Арена» в Омске внезапно закрылась на первый гарантийный ремонт. Об этом стало известно сегодня, 21 июля. На арене решили обновить покрытие трибун. 

– Проводятся работы в чаше: обновляем покрытие трибун, для чего были демонтированы кресла и ограждения. Теперь там специальный защитный полиуретановый материал, – уточняется в паблике омской арены.

Напомним, что строительство «G-Drive Арены» велось с 2020 года. 1 октября сооружение торжественно открыли. Стоимость проекта оценивается в 12 млрд рублей. Арена считается главной ледовой площадкой ХК «Авангард». Уже в августе в этой локации намечено проведение кубка имени Виктора Блинова. 

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·Спорт

Кресла и ограждения демонтировали, чтобы обновить покрытие трибун.

Открывшаяся менее двух лет назад «G-Drive Арена» в Омске внезапно закрылась на первый гарантийный ремонт. Об этом стало известно сегодня, 21 июля. На арене решили обновить покрытие трибун. 

– Проводятся работы в чаше: обновляем покрытие трибун, для чего были демонтированы кресла и ограждения. Теперь там специальный защитный полиуретановый материал, – уточняется в паблике омской арены.

Напомним, что строительство «G-Drive Арены» велось с 2020 года. 1 октября сооружение торжественно открыли. Стоимость проекта оценивается в 12 млрд рублей. Арена считается главной ледовой площадкой ХК «Авангард». Уже в августе в этой локации намечено проведение кубка имени Виктора Блинова. 

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