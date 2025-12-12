Омск-Информ
·Культура/Афиша

В Омске презентуют новое шоу легендарной фигуристки Слуцкой

Ледовый спектакль состоится 8 января на «G-Drive Арене».

В новогодние каникулы на «G-Drive Арене» в Омске пройдет новый ледовый спектакль «Двенадцать месяцев» (0+) от Ирины Слуцкой. Зрителям обещают современную версию любимой классической сказки.

Премьера спектакля состоится 8 января с двумя сеансами – в 12:00 и 16:00. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 10 000 рублей.

Двукратная чемпионка мира, серебряный и бронзовый призер Олимпиады, Ирина Слуцкая обладает богатым опытом создания и продюсирования ледовых шоу. С 2018 года она является инициатором, автором, продюсером и ведущей уникального проекта – шоу на льду природного озера. Кроме того, она организовала и участвовала в детском спектакле «Фиксики на льду: Большая игра» и масштабной ледовой постановке о любви и силе человеческого духа «Созвездие огня».

