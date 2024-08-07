Группа «Моя Мишель» исполняет музыку в стилях синти-поп и поп-рок.

В пятницу, 30 августа, на «G-Drive Арене» пройдет презентация состава «Авангарда» на сезон 2024–2025 годов. Стало известно, что в качестве хедлайнера выступит группа «Моя Мишель». Такую информацию опубликовали представители хоккейного клуба в своем Телеграм-канале.

Поясним, что группа «Моя Мишель» была создана в 2009 году в Благовещенске. Они выпускают треки в стиле синти-поп и поп-рок. Синти-поп или техно-поп представляет собой направление электронной музыки, получившей популярность в 1980-х и отличается для слушателей доминирующей ролью синтезатора в мелодии.

Омичи смогут услышать на презентации «Авангарда» такие хиты исполнителей, как: «Зима в сердце», «Ветер меняет направление», «Пташка», «Снегири» и «Облака». Напомним, что трек «Зима в сердце» не только занимает первые строчки российских чартов, но и является неофициальным гимном КХЛ сезона 2023/24. Эта песня даже звучала во всех хоккейных раздевалках и на всех аренах.