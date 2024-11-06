Омск-Информ
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Как заявили в клубе «Омичка», диагональной Мелиссе Колурбаси тяжело дался переезд в Россию.

Волейбольный клуб «Омичка» объявил о расторжении контракта с 23-летней французской диагональной Мелиссой Колурбаси. В нынешнем розыгрыше чемпионата России она приняла участие в 7 матчах, набрав всего 21 очко. Клуб поблагодарил легионера за выступления и пожелал успешного продолжения карьеры.

Расторгнуть контракт захотела сама волейболистка, отметили в ВК «Омичка».

– Заскучала по дому, захотела вернуться. Переезд в Россию ей тяжело дался, – пояснили в пресс-службе клуба.

На француженку в Омске серьезно рассчитывали. Как отмечал экс-министр спорта региона Иван Колесник, выступавшая за ряд зарубежных клубов Мелисса Колурбаси везде демонстрировала результативную игру. В среднем три очка за матч – это явно не тот уровень, которого ждали в «Омичке».

·Спорт

Как заявили в клубе «Омичка», диагональной Мелиссе Колурбаси тяжело дался переезд в Россию.

Волейбольный клуб «Омичка» объявил о расторжении контракта с 23-летней французской диагональной Мелиссой Колурбаси. В нынешнем розыгрыше чемпионата России она приняла участие в 7 матчах, набрав всего 21 очко. Клуб поблагодарил легионера за выступления и пожелал успешного продолжения карьеры.

Расторгнуть контракт захотела сама волейболистка, отметили в ВК «Омичка».

– Заскучала по дому, захотела вернуться. Переезд в Россию ей тяжело дался, – пояснили в пресс-службе клуба.

На француженку в Омске серьезно рассчитывали. Как отмечал экс-министр спорта региона Иван Колесник, выступавшая за ряд зарубежных клубов Мелисса Колурбаси везде демонстрировала результативную игру. В среднем три очка за матч – это явно не тот уровень, которого ждали в «Омичке».