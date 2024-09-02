Омск-Информ
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·Спорт

Состав команды пополнила диагональная Мелисса Колурбаси. Это первый легионер в новейшей истории «Омички».

Министр спорта Омской области Иван Колесник сообщил о громком трансфере, который удалось совершить волейбольному клубу «Омичка». Состав команды пополнила французская диагональная Мелисса Колурбаси. Она стала первым легионером в новейшей истории омского клуба.

– Мелисса имеет опыт выступления в зарубежных клубах. Везде волейболистка демонстрировала результативную игру. Мы рассчитываем, что Мелисса проявит себя на площадке и поможет «Омичке» достойно стартовать в Суперлиге, – написал Колесник в своем телеграм-канале.

Колурбаси 23 года. Ее рост составляет 190 см. Начинала свою карьеру в молодежной команде «Фенербахче» (Турция). С 2018 по 2023 год выступала в США, затем вернулась в Европу и провела по сезону в чемпионатах Черногории и Швеции.

·Спорт

Состав команды пополнила диагональная Мелисса Колурбаси. Это первый легионер в новейшей истории «Омички».

Министр спорта Омской области Иван Колесник сообщил о громком трансфере, который удалось совершить волейбольному клубу «Омичка». Состав команды пополнила французская диагональная Мелисса Колурбаси. Она стала первым легионером в новейшей истории омского клуба.

– Мелисса имеет опыт выступления в зарубежных клубах. Везде волейболистка демонстрировала результативную игру. Мы рассчитываем, что Мелисса проявит себя на площадке и поможет «Омичке» достойно стартовать в Суперлиге, – написал Колесник в своем телеграм-канале.

Колурбаси 23 года. Ее рост составляет 190 см. Начинала свою карьеру в молодежной команде «Фенербахче» (Турция). С 2018 по 2023 год выступала в США, затем вернулась в Европу и провела по сезону в чемпионатах Черногории и Швеции.