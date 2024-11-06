Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов объявил о присоединении двух таких учреждений к больницам.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов заявил о пертрубациях в системе родовспоможения. Закрытый до декабря роддом № 2 в Нефтяниках планируется присоединить в Городской клинической больнице № 3.

По словам главы ведомства, это позволит расширить дневной стационар для пациенток с гинекологическими проблемами и откроет новые возможности для профилактики и лечения бесплодия. Кроме того, горожанки, планирующие беременность, теперь смогут пройти узких специалистов в одном месте.

– Здесь омички, которые планируют беременность или уже готовятся стать мамами, смогут пройти необходимые обследования, а также получить помощь гинеколога, невролога, гастроэнтеролога и других узких специалистов, – заявил Маркелов. – В отделении пациенткам также смогут проводить малоинвазивные вмешательства.

В этой же локации планируется организовать работу отделения профилактики, где жители региона, и женщины, и мужчины репродуктивного возраста, супружеские пары, смогут получить консультацию, своевременно выявить и пролечить заболевания, препятствующие наступлению беременности. К слову, ранее продолжительное закрытие роддома № 2 объясняли ремонтными работами и некоторыми техническими нюансами.

Кроме того, согласовывается присоединение родильного дома № 4 в Октябрьском округе к БСМП № 2. Это позволит развернуть диагностический корпус с современным лабораторно-диагностическим оборудованием, в том числе магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Надо сказать, что два года назад этот роддом находился на грани закрытия из-за нехватки пациенток.

– При реорганизации мы учли интересы женщин в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденных. Работа женских консультаций при этих родильных домах останется без изменений, приближенной к месту жительства пациенток, – пояснил министр здравоохранения.

Для получения стационарной помощи омичек планируют направлять в родильные дома более высокого уровня: Клинический родильный дом № 6, Городской клинический перинатальный центр и Перинатальный центр ОКБ.

Во время реорганизации медицинский персонал трудоустроят в другие учреждения.

Ранее сообщалось, что роддом № 5 на улице Рождественского в Ленинском округе переделают в госпиталь ветеранов войн.