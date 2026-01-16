Госдума потребовала от Минздрава обратить внимание на ликвидацию роддомов

Пересмотреть политику реформирования системы родовспоможения призвали после массовой гибели детей в Новокузнецке.

GigaChat

После массовой гибели новорожденных в Кемеровской области в Госдуме потребовали от Минздрава РФ пересмотреть реформирование системы родовспоможения. С письмом в ведомство обратилась глава комитета по защите семьи Нина Останина, сообщает «РИА Новости».

– Просим проанализировать состояние соблюдения санитарных норм в перинатальных центрах и родильных домах. Комитет считает, что эта трагедия – прямое следствие системных проблем в сфере родовспоможения, на которые комитет неоднократно указывал. В адрес Минздрава были направлены запросы с тревогой по поводу массового закрытия и оптимизации роддомов в Кемеровской области, – говорится в обращении депутата.

Останина также указывает на вопиющие случаи, касающиеся нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил оказания медпомощи. Новокузнецкий роддом закрыли на карантин по респираторной инфекции только после гибели нескольких детей. При этом ранее уже возбуждалось уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом медучреждении.

О гибели девяти новорожденных в роддоме № 1 города Новокузнецка стало известно 13 января, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности.