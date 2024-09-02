По некоторой информации, 90 % сотрудников медучреждения отправлены в административные отпуска.

В День знаний появилась информация о закрытии родильного дома № 2 на улице Магистральной, что в омских Нефтяниках, до 15 октября. По данным анонимного автора поста в соцсетях, 90 % сотрудников отправили в административные отпуска. Работники опасаются окончательного закрытия учреждения.

– В настоящее время 90 % сотрудников распущено в административные отпуска с содержанием на 2/3 оклада не по своему желанию, многие из сотрудников – квалифицированные специалисты, отработавшие не один десяток лет. В случае закрытия данного родильного дома два округа нашего города, Первомайский и Советский, остаются без квалифицированной помощи в данной сфере, – заявил автор обращения.

В Минздраве объяснили закрытие роддома внезапными нарушениями в работе инженерных сетей. Его откроют после ремонта.

– В работе инженерных сетей родильного дома № 2 были выявлены нарушения. Министерством было принято решение провести в медицинском учреждении внеплановую санитарную обработку до 15 октября. На время санобработки беременные и роженицы, нуждающиеся в медицинской помощи, маршрутизируются в областной и городской перинатальные центры, а также в родильный дом № 6. Все будущие мамы получат самую квалифицированную помощь, – уточнили в региональном Минздраве.

По данным «Омск-информа», ситуация непростая, и глава областного профсоюза медицинских работников Сергей Быструшкин ездил на встречу с сотрудниками роддома № 2. К чему пришли стороны намечающегося скандала, неизвестно.

Редакция обратилась за дополнительным комментарием в региональный Минздрав.