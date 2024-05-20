Об этом сообщили в региональном Минздраве. Все работы должны завершить к следующему декабрю.

Об этом сообщили в региональном Минздраве. Все работы должны завершить к следующему декабрю.

Омский роддом № 5, который находился на улице Рождественского в Ленинском округе, переделают в госпиталь ветеранов войн. Работами займется компания из Санкт-Петербурга ООО «Ростпромстрой», сообщает NGS55.RU со ссылкой на региональный Минздрав. На эти цели планируют потрать 400 млн рублей.

Работы поделят на 6 этапов. В первом сделают демонтаж крыши и инженерных систем. Далее начнут капитальный ремонт. Завершить весь процесс должны к декабрю 2025 года.

Отметим, что здание роддома построили в 1975 году. Его общая площадь составляет 5,5 тыс. кв. м.

В настоящее время госпиталь ветеранов войн работает в здании на улице Гагарина рядом с городской администрацией. Существовали планы по переезду медицинского учреждения в Октябрьский округ, однако в связи с закрытием 5-го роддома власти решили использовать его базу.