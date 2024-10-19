Открыть медицинское учреждение должны были 15 октября, но понадобилось еще полтора месяца «для решения технических вопросов».

Ремонт родильного дома № 2 на улице Магистральной в городке Нефтяников продлится до 2 декабря, сообщили в региональном Минздраве. Медицинское учреждение закрыли в августе из-за нарушений в работе инженерных сетей. Внеплановую санитарную обработку должны были провести до 15 октября, но понадобилось еще полтора месяца.

– Родильный дом закрыт до 2 декабря для решения технических вопросов. Весь персонал лечебного учреждения получает в этот период 2/3 заработной платы, – пояснили в министерстве.

Чиновники уверяют, что сотрудников роддома увольнять не планируется. Принуждать их это делать противозаконно.

Роддом № 2 единственный на Советский округ Омска. На период его ремонта пациентки направляются в областной и городской перинатальные центры, а также в родильный дом № 6 на Левом берегу.