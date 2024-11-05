По словам Сергея Кравцова, в будущем «не исключены варианты» сокращения продолжительности обучения.

В ближайшее время не планируется никаких изменений по сокращению сроков обучения в школах, но в будущем не исключены различные варианты, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

– На сегодняшний день так вопрос не обсуждается, могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты, если мы говорим о будущем, но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется, – цитирует министра агентство «РИА Новости».

Ранее о возможности сокращения сроков обучения заявлял помощник президента Владимир Мединский. Он обосновал это необходимостью более ранней профессиональной ориентацией подростков. В стране острый кадровый голод, и чем быстрее молодежь начнет карьеру, тем лучше для экономики.

Опрос, проведенный сервисом по поиску работы Superjob, показал, что эту идею поддерживают 27 % экономически активного населения и родителей школьников. Против выступают около 60 %.