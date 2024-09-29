Каждый третий житель страны выступает за сокращение продолжительности школьного образования.

Бывший министр культуры России, а ныне помощник президента Владимир Мединский предложил сократить продолжительность образования в школах и вузах. Он обосновал это необходимостью более ранней профессиональной ориентацией подростков. В стране острый кадровый голод, и чем быстрее молодежь начнет карьеру, тем лучше для экономики.

Опрос, проведенный сервисом по поиску работы Superjob, показал, что эту идею поддерживают 27 % экономически активного населения и родителей школьников. Против выступают около 60 %. Сторонники сокращения сроков получения среднего образования уповают на то, что ранее в школах учились по десять лет, а «специалисты были хорошие», сообщает ТАСС. Также указывается на то, что в прежние годы девушки нередко выходили замуж в 18 лет, а сегодня они еще сидят за партами. Доводы противников, скорее, учитывают изменения, произошедшие в обществе: психологическую и ментальную незрелость молодежи к взрослой жизни и выбору профессии.