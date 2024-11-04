Омск-Информ
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·Общество

Эти деньги заложили в бюджет на будущий год.
На сайте Законодательно собрания Омской области появился проект бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В перечень расходов вошло строительство дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной с платным мостом через Омь. В 2025 году на это планируется потратить 150 млн рублей.
Напомним, летом губернатор Виталий Хоценко заключил концессионное соглашение с компанией «СтройТраст» для строительства самого моста протяженностью 1,2 км. Планируется, что он будет готов к 2026 году.
·Общество

Эти деньги заложили в бюджет на будущий год.
На сайте Законодательно собрания Омской области появился проект бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В перечень расходов вошло строительство дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной с платным мостом через Омь. В 2025 году на это планируется потратить 150 млн рублей.
Напомним, летом губернатор Виталий Хоценко заключил концессионное соглашение с компанией «СтройТраст» для строительства самого моста протяженностью 1,2 км. Планируется, что он будет готов к 2026 году.