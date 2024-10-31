Форварда подписали до конца года.

Сегодня, 31 октября, на «G-Drive Арене» в матче против «Лады» сыграет вернувшийся в «Авангард» 31-летний форвард Николай Прохоркин. Хоккеист выступал за омскую команду в прошлом году, однако новый контракт ему не предложили. Теперь результативного форварда (24 очка за 38 матчей) решили вернуть.

Как уточняется, Николай Прохоркин сегодня проведет свой первый матч в сезоне. Нападающий, подписавший контракт с «Авангардом» несколько дней назад, набрал форму и готов сыграть против «Лады».

С нападающим подписали соглашение до конца текущего года. По данным инсайдеров, Прохоркину заплатят 30 млн рублей.