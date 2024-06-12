Нападающий Николай Прохоркин предполагал, что останется в «Авангарде». Но руководство клуба передумало. Непонятна ситуация и с Томашем Юрчо.
Хоккейный агент Шуми Бабаев не понимает, почему «Авангард» не продлил контракты с нападающими Николаем Прохоркиным и Томашем Юрчо.
– Я считаю, что Николай хорошо провел прошлый сезон. Мы думали, что он останется в Омске. Но там произошли какие-то внутренние коллизии, которые для меня непонятны, и он получил предложения. Мы ждали, и Омск вроде готов был, но, в конце концов, его кандидатура отпала. Они предлагали нам переподписать контракт в течение сезона, но я подписываю контракты в конце сезона, – рассказал Бабаев в эфире YouTube-канала «СЭ хоккейный».
По словам агента, ситуация с Юрчо, который провел хороший сезон в «Авангарде», тоже непонятна.
– Версия такая была: доктор сказал, что он много времени проводит на массажном столе. Все знают, что у человека есть проблемы со спиной. Но он ни одного матча не пропустил. У него был скромный контракт. Юрчо просто хотел играть в «Авангарде» для того, чтобы показать себя и потом продлить контракт. Я думаю, он полностью все сделал, чтобы остаться в «Авангарде», – заявил Бабаев.
Пока непонятно, где продолжит карьеру Юрчо. А вот Прохоркин может оказаться в «Салавате Юлаеве».