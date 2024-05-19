Николая Прохоркина трансферные слухи отправляют в «Трактор», с Томашом Юрчо пока ясности нет.

Николая Прохоркина трансферные слухи отправляют в «Трактор», с Томашом Юрчо пока ясности нет.

Покинувшие «Авангард» нападающие Николай Прохоркин и Томаш Юрчо, скорее всего, продолжат карьеру в КХЛ.

Так, Прохоркина слухи отправляют в «Трактор». Информация о его переходе в челябинский клуб не подтверждена, однако возможный трансфер уже прокомментировал еще один бывший нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко.

– А почему нет? Если говорить про «Трактор», то пришел новый тренер – североамериканец. Это уже все зависит от тренера, как он видит ситуацию. Конечно, нужно просто у руководства челябинцев спрашивать, какие у них взгляды на ту или иную кандидатуру. То, что Николай востребованный игрок, не поддается сомнению, а качественных центральных нападающих в КХЛ вообще не так уж и много. Появляются молодые ребята, но это временно. Проблем с поиском нового клуба у Прохоркина не должно возникнуть, – предположил Терещенко в беседе с изданием LiveResult.

Что касается Юрчо, пока слухов о его будущих клубах не возникает. Однако его агент Шуми Бабаев (который, кстати, представляет и интересы Прохоркина) говорит, что словак продолжит карьеру в КХЛ.

– По нему какой‑то конкретики нет, разговариваем с разными клубами, – сказал Бабаев «Матч ТВ».

Оба хоккеиста покинули «Авангард» после истечения срока действия контракта с клубом.