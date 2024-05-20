По словам бывшего тренера «ястребов» Федора Канарейкина, нападающие Томаш Юрчо и Николай Прохоркин покинули клуб, потому что недоработали.

По словам бывшего тренера «ястребов» Федора Канарейкина, нападающие Томаш Юрчо и Николай Прохоркин покинули клуб, потому что недоработали.

Экс-тренер омского «Авангарда» Федор Канарейкин высказался об уходе из клуба двух нападающих – Томаша Юрчо и Николая Прохоркина. По его словам, хоккеисты недоработали.

– Мы видим, что «Авангард» работает на рынке, видим, что подписываются легионеры. Что касается Прохоркина, Юрчо и Дамира Жафярова, эта тройка рассчитывалась как ударное второе звено «Авангарда» в прошлом сезоне. Если цель не достигнута, значит недоработали, – цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

Тренер также заявил, что ему непонятно хождение игроков по клубам с хорошими контрактами.

Напомним, об уходе Юрчо и Прохоркина из «Авангарда» стало известно в субботу, 18 мая. Клуб они покинули в связи с истечением срока контракта.