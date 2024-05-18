Омск-Информ
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·Спорт

В связи с истечением срока контракта команду покинули Томаш Юрчо и Николай Прохоркин.

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил об уходе из команды двух игроков – нападающих Томаша Юрчо и Николая Прохоркина. Клуб они покинули в связи с истечением срока контракта.   

– Клуб благодарит игроков за самоотверженную игру в концовке регулярного чемпионата, а также в плей-офф, и желает им успешного продолжения карьеры, – рассказали в пресс-службе «Авангарда».

Отметим, что на днях команду «ястребов» пополнил американский нападающий Коул Касселс. Он будет зарабатывать около 50 млн рублей.

·Спорт

В связи с истечением срока контракта команду покинули Томаш Юрчо и Николай Прохоркин.

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил об уходе из команды двух игроков – нападающих Томаша Юрчо и Николая Прохоркина. Клуб они покинули в связи с истечением срока контракта.   

– Клуб благодарит игроков за самоотверженную игру в концовке регулярного чемпионата, а также в плей-офф, и желает им успешного продолжения карьеры, – рассказали в пресс-службе «Авангарда».

Отметим, что на днях команду «ястребов» пополнил американский нападающий Коул Касселс. Он будет зарабатывать около 50 млн рублей.