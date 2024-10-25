Омск-Информ
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·Спорт

Контракт с забивным нападающим будет действовать до конца текущего сезона.  

Вернувшийся в «Авангард» нападающий Николай Прохоркин по контракту с омским клубом заработает 30 млн рублей, сообщил инсайдер Михаил Зислис. Соглашение с форвардом будет действовать до конца текущего сезона.

Играя в составе «ястребов» в сезоне 2023/2024 гг., Прохоркин набрал 24 (12+12) очка по системе «гол+пас». Нынешний сезон он начинал в новосибирской «Сибири».

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·Спорт

Контракт с забивным нападающим будет действовать до конца текущего сезона.  

Вернувшийся в «Авангард» нападающий Николай Прохоркин по контракту с омским клубом заработает 30 млн рублей, сообщил инсайдер Михаил Зислис. Соглашение с форвардом будет действовать до конца текущего сезона.

Играя в составе «ястребов» в сезоне 2023/2024 гг., Прохоркин набрал 24 (12+12) очка по системе «гол+пас». Нынешний сезон он начинал в новосибирской «Сибири».

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