Омск-Информ
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·Спорт

В прошлом сезоне он провел в составе «ястребов» 38 матчей и набрал 24 очка.

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с нападающим Николаем Прохоркиным. Соглашение будет действовать до конца текущего сезона. Хоккеист выступал за омскую команду в прошлом году, однако новый контракт ему не предложили. Теперь результативного форварда (24 очка за 38 матчей) решили вернуть.

В КХЛ форвард Николай Прохоркин провел 583 матча, забросил 155 шайб, отдал 176 результативных передач при показателе полезности «+108». За «Авангард» он будет играть под номером 74.

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·Спорт

В прошлом сезоне он провел в составе «ястребов» 38 матчей и набрал 24 очка.

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с нападающим Николаем Прохоркиным. Соглашение будет действовать до конца текущего сезона. Хоккеист выступал за омскую команду в прошлом году, однако новый контракт ему не предложили. Теперь результативного форварда (24 очка за 38 матчей) решили вернуть.

В КХЛ форвард Николай Прохоркин провел 583 матча, забросил 155 шайб, отдал 176 результативных передач при показателе полезности «+108». За «Авангард» он будет играть под номером 74.

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