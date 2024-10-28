Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Поисковики рассказали об обстоятельствах, при которых нашли старушку.

В отряде  «ДоброСпас-Омск» раскрыли, при каких обстоятельствах нашли 85-летнюю Елену Л., пропавшую 18 сентября.  Ранее сообщалось, что тело старушки обнаружено на неоживленной улице Кировского округа. Оказалось, что останки пенсионерки все время находились на дне водоема возле дома.

– 26.10.2024 волонтеры ПСО выезжали на повторные поиски Елены Л. При обследовании двух водоемов, находящихся вокруг дома пропавшей, Елена Павловна была найдена погибшей, – рассказали поисковики.

Полицейские считают, что смерть, скорее всего, была ненасильственной. Погибшая страдала потерей памяти и проблемами со здоровьем.

1323
·Общество

Поисковики рассказали об обстоятельствах, при которых нашли старушку.

В отряде  «ДоброСпас-Омск» раскрыли, при каких обстоятельствах нашли 85-летнюю Елену Л., пропавшую 18 сентября.  Ранее сообщалось, что тело старушки обнаружено на неоживленной улице Кировского округа. Оказалось, что останки пенсионерки все время находились на дне водоема возле дома.

– 26.10.2024 волонтеры ПСО выезжали на повторные поиски Елены Л. При обследовании двух водоемов, находящихся вокруг дома пропавшей, Елена Павловна была найдена погибшей, – рассказали поисковики.

Полицейские считают, что смерть, скорее всего, была ненасильственной. Погибшая страдала потерей памяти и проблемами со здоровьем.

1323