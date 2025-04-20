О молодом человеке ничего не известно с 11 апреля.
Поисковый отряд «Доброспас-Омск» вечером, 19 апреля, опубликовал ориентировку на поиски 31-летнего Евгения Петришина. Волонтеры сообщают, что молодой человек исчез более недели назад, 11 апреля.
В последний раз его видели на остановке «ДК Звездный», по улице 22 Апреля, 20а.
Одет в джинсы голубого цвета (на фото) и толстовку светлого цвета.
Среди особых примет указаны татуировки: руки парня от локтей до кистей покрыты надписями на иностранном языке.
Евгению может понадобиться медицинская помощь.
Если вы обладаете какими-либо сведениями о местонахождении Евгения, просим позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.