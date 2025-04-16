Омск-Информ
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·Происшествия

Она жива, но где была, не сообщается.
Сегодня, 16 апреля, пропавшая в Омске 16-летняя школьница нашлась. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск».
Напомним, рано утром 14 апреля девушка пошла в школу, но там не появилась. В полиции сообщили, что она ушла из дома из-за ссоры с бабушкой.
Где два дня находилась девочка, неизвестно.
1924
·Происшествия

Она жива, но где была, не сообщается.
Сегодня, 16 апреля, пропавшая в Омске 16-летняя школьница нашлась. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск».
Напомним, рано утром 14 апреля девушка пошла в школу, но там не появилась. В полиции сообщили, что она ушла из дома из-за ссоры с бабушкой.
Где два дня находилась девочка, неизвестно.
1924