Родственники не видели ее со вчерашнего утра.
К поискам 16-летней Алины Кузиной в Омске подключились добровольцы. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск».
– 14 апреля в 07:50 вышла из дома на 1-й Марьяновской в школу № 100. В школе она так и не появилась, – сообщает «Доброспас-Омск».
Ранее в полиции отмечали, что девочка ушла из дома после ссоры с бабушкой.
Приметы подростка: рост 160 см, худощавое телосложение, длинные русые волосы, голубые глаза. Была одета в черную куртку-бомбер, черные джинсы, белую спортивную кофту и черные кроссовки.
Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать Алину, позвоните в полицию по тел.: 79-33-02, 102, 8-913-609-75-19 или в «Доброспас-Омск» по тел. 8-999-470-10-08.