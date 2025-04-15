Омск-Информ
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·Общество

Она ушла из дома, и родственники не знают куда.
В Омске пропала 16-летняя Алина Кузина. Как сообщают полицейские, девушка ушла из дома после конфликта с бабушкой.
Приметы подростка: рост 160 см, худощавое телосложение, длинные русые волосы, голубые глаза. Была одета в черную куртку-бомбер, черные джинсы, белую спортивную кофту и черные кроссовки.
Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать Алину, позвоните в полицию по тел.: 79-33-02, 102, +7-913-609‑75‑19.
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·Общество

Она ушла из дома, и родственники не знают куда.
В Омске пропала 16-летняя Алина Кузина. Как сообщают полицейские, девушка ушла из дома после конфликта с бабушкой.
Приметы подростка: рост 160 см, худощавое телосложение, длинные русые волосы, голубые глаза. Была одета в черную куртку-бомбер, черные джинсы, белую спортивную кофту и черные кроссовки.
Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать Алину, позвоните в полицию по тел.: 79-33-02, 102, +7-913-609‑75‑19.
1463