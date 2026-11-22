В 20-х числах декабря в омских школах пройдут новогодние елки. Родители младшеклассников обычно начинают готовиться к таким утренникам заранее – покупают подарки, готовят маскарадные костюмы.
По данным Daily Storm, еще пару лет назад первые места среди маскарадных костюмов занимали персонажи сказок. В их числе были эльфы, Винни-Пух, Санта-Клаус, Щелкунчик и Оловянный солдатик.
В 2025 году на новогодних праздниках среди детей стал популярным костюм убийц из «Игры в кальмара». Телеграм-канал SHOT писал, что дети даже просили такие наряды в качестве подарка на Новый год. Причем стоимость таких костюмов достигала 3–5 тысяч рублей.
«Омск-информ» узнал, что предлагают прокаты, маркетплейсы и сайты объявлений в качестве новогодних костюмов для детей.
В тренде ананасы и Аладдины
Новогодние костюмы в омских прокатах предлагают в аренду по цене от 300 рублей в сутки. Меньше всего придется заплатить за наряды для самых маленьких.
За костюм для школьников попросят уже от 500 рублей в сутки. На выбор: костюмы Аленушки, Шахерезады, королевской кобры, русалочки Ариэль, эльфов, принцессы Эльзы и Бабы-Яги. Причем последний оказался немного дороже других.
Для мальчиков предлагают костюмы зайцев и волков, месяцев года, автобота Бамблби, Аладдина, ананаса, богатыря, гусара, варвара Дарт Вейдера и Бэтмена. Во многих случаях костюм для мальчика обойдется дешевле или по той же цене, что и для девочки.
Вип-костюм Снегурочки
За такую же сумму, как попросят в прокате, на маркетплейсе можно купить костюм. В 650 рублей обойдется образ Человека-паука. За 550 рублей – образ зайца. Подороже, за 1800 рублей можно нарядиться в белочку.
Есть на маркетплейсах и более дорогие наряды. Некоторые костюмы обойдутся более чем в 5000 рублей. В основном это костюмы снегурочек и фей. Однако встречаются и наряды драконов. А VIP-костюм снегурочки обойдется в целых 12 тысяч рублей.
– Роскошный костюм Снегурочки детский. Платье из блестящей ткани с пышной юбкой и съемной кружевной баской. Курточка с объемными рукавами отделана мехом. Кокошник с кружевом, стразами и мехом весь сверкает, – сообщается в объявлении.
Вампирши на маркетплейсе
На маркетплейсах сейчас также представлен широкий выбор костюмов. Есть и Красная Шапочка за 2 тысячи рублей, и ниндзя за 1800 рублей, и скелет за 1400 рублей. Гораздо дешевле обойдется платье Санта-Клауса для девочки. За него придется отдать всего 554 рубля.
Чуть дороже нарядиться в елочку (1100 рублей) или в японское кимоно (2100 рублей). Еще больше денег придется потратить, чтобы нарядить свое чадо в русалочку, вампиршу, принцессу или первобытного человека.
За наряд, в котором танцевала ведьма Уэнздей из одноименного сериала, и вовсе придется выложить 18 тысяч рублей. Образ Малефисенты обойдется в 16 тысяч. А Белоснежкой можно стать за 14 тысяч.
Как выбрать?
Отметим, что Роспотребнадзор периодически дает родителям советы, как выбрать костюм для ребенка. Ориентироваться при этом нужно не только на внешний вид. Карнавальный костюм все-таки является одеждой и должен выполнять все присущие ей функции:
- Костюм должен быть удобным. То есть он должен подходить по размеру, а его детали не должны давить или натирать. Также в наряде должно быть не жарко и не холодно.
- Костюм должен быть сшит из хорошего материала. Как минимум те части одежды, которые будут соприкасаться с телом, должны иметь подкладку из натуральных тканей.
Также карнавальный костюм не должен иметь посторонний неприятный химический запах, а также оставлять следы краски. Иначе есть риск аллергии.
– Не покупайте новогодние костюмы на стихийных рынках у неизвестных лиц, – советуют в Роспотребнадзоре.
При покупке лучше ознакомиться с маркировкой. Она должна содержать информацию о стране производства, производителе, назначении изделия, дату изготовления, состав и размер.
Таким образом, новогодние костюмы можно купить как на сайте бесплатных объявлений, так и через маркетплейсы. Только разбег цен разный.