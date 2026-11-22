Фото: ozon.ru В 20-х числах декабря в омских школах пройдут новогодние елки. Родители младшеклассников обычно начинают готовиться к таким утренникам заранее – покупают подарки, готовят маскарадные костюмы.

По данным Daily Storm, еще пару лет назад первые места среди маскарадных костюмов занимали персонажи сказок. В их числе были эльфы, Винни-Пух, Санта-Клаус, Щелкунчик и Оловянный солдатик.

В 2025 году на новогодних праздниках среди детей стал популярным костюм убийц из «Игры в кальмара». Телеграм-канал SHOT писал, что дети даже просили такие наряды в качестве подарка на Новый год. Причем стоимость таких костюмов достигала 3–5 тысяч рублей.

«Омск-информ» узнал, что предлагают прокаты, маркетплейсы и сайты объявлений в качестве новогодних костюмов для детей.

Фото: avito.ru

В тренде ананасы и Аладдины

Новогодние костюмы в омских прокатах предлагают в аренду по цене от 300 рублей в сутки. Меньше всего придется заплатить за наряды для самых маленьких.

За костюм для школьников попросят уже от 500 рублей в сутки. На выбор: костюмы Аленушки, Шахерезады, королевской кобры, русалочки Ариэль, эльфов, принцессы Эльзы и Бабы-Яги. Причем последний оказался немного дороже других.

Для мальчиков предлагают костюмы зайцев и волков, месяцев года, автобота Бамблби, Аладдина, ананаса, богатыря, гусара, варвара Дарт Вейдера и Бэтмена. Во многих случаях костюм для мальчика обойдется дешевле или по той же цене, что и для девочки.

Фото: stilyagi55.ru

Вип-костюм Снегурочки

За такую же сумму, как попросят в прокате, на маркетплейсе можно купить костюм. В 650 рублей обойдется образ Человека-паука. За 550 рублей – образ зайца. Подороже, за 1800 рублей можно нарядиться в белочку.

Есть на маркетплейсах и более дорогие наряды. Некоторые костюмы обойдутся более чем в 5000 рублей. В основном это костюмы снегурочек и фей. Однако встречаются и наряды драконов. А VIP-костюм снегурочки обойдется в целых 12 тысяч рублей.

– Роскошный костюм Снегурочки детский. Платье из блестящей ткани с пышной юбкой и съемной кружевной баской. Курточка с объемными рукавами отделана мехом. Кокошник с кружевом, стразами и мехом весь сверкает, – сообщается в объявлении.

Фото: avito.ru

Вампирши на маркетплейсе

На маркетплейсах сейчас также представлен широкий выбор костюмов. Есть и Красная Шапочка за 2 тысячи рублей, и ниндзя за 1800 рублей, и скелет за 1400 рублей. Гораздо дешевле обойдется платье Санта-Клауса для девочки. За него придется отдать всего 554 рубля.

Чуть дороже нарядиться в елочку (1100 рублей) или в японское кимоно (2100 рублей). Еще больше денег придется потратить, чтобы нарядить свое чадо в русалочку, вампиршу, принцессу или первобытного человека.

За наряд, в котором танцевала ведьма Уэнздей из одноименного сериала, и вовсе придется выложить 18 тысяч рублей. Образ Малефисенты обойдется в 16 тысяч. А Белоснежкой можно стать за 14 тысяч.

Фото: stilyagi55.ru

Как выбрать?

Отметим, что Роспотребнадзор периодически дает родителям советы, как выбрать костюм для ребенка. Ориентироваться при этом нужно не только на внешний вид. Карнавальный костюм все-таки является одеждой и должен выполнять все присущие ей функции:

Костюм должен быть удобным. То есть он должен подходить по размеру, а его детали не должны давить или натирать. Также в наряде должно быть не жарко и не холодно. Костюм должен быть сшит из хорошего материала. Как минимум те части одежды, которые будут соприкасаться с телом, должны иметь подкладку из натуральных тканей.

Также карнавальный костюм не должен иметь посторонний неприятный химический запах, а также оставлять следы краски. Иначе есть риск аллергии.

– Не покупайте новогодние костюмы на стихийных рынках у неизвестных лиц, – советуют в Роспотребнадзоре.

При покупке лучше ознакомиться с маркировкой. Она должна содержать информацию о стране производства, производителе, назначении изделия, дату изготовления, состав и размер.

Таким образом, новогодние костюмы можно купить как на сайте бесплатных объявлений, так и через маркетплейсы. Только разбег цен разный.