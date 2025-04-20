Омичка вышла из дома и пропала.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили о поисках 71-летней Зои Савиной (Олейникова, Райдер). Она вышла из дома на улице Комкова, 4, сегодня, 20 апреля, и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Была одета в красную куртку, серо-бежевую кофту, серо-черные брюки, синие сапоги и розовую шапку.

Тем, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении Зои Савиной, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.