Омск-Информ
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·Происшествия

Омичей искали с марта.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас» объявили о завершении операций по поиску двух жителей Омской области. Первый из них, 70-летний мужчина, ушел из своего дома на улице Новостройка 29 марта. Второй, 49 лет, исчез еще 15 марта.
Оба мужчины были найдены мертвыми. Причины их смерти не раскрываются.
По статистике в 2024 году в Омской области зарегистрировано 805 случаев исчезновения людей. Эти данные предоставил региональный отдел МВД. Удалось обнаружить живыми 58 человек, а 16 были найдены мертвыми.
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·Происшествия

Омичей искали с марта.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас» объявили о завершении операций по поиску двух жителей Омской области. Первый из них, 70-летний мужчина, ушел из своего дома на улице Новостройка 29 марта. Второй, 49 лет, исчез еще 15 марта.
Оба мужчины были найдены мертвыми. Причины их смерти не раскрываются.
По статистике в 2024 году в Омской области зарегистрировано 805 случаев исчезновения людей. Эти данные предоставил региональный отдел МВД. Удалось обнаружить живыми 58 человек, а 16 были найдены мертвыми.
1031