Омич вышел из дома 29 марта и пропал.

Сотрудники полиции № 3 УМВД России по Омску разыскивают 70-летнего Александра Шеломенцева. В минувшие выходные родственники мужчины заявили в полицию, что 29 марта около 16:00 пенсионер вышел из дома на улице Новостройка и с тех пор не возвращался.

Приметы мужчины: на вид 65–70 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, с карими глазами и прямыми темными волосами. В последний раз его видели в черной вязаной шапке, синей кофте, черной куртке и черных зимних сапогах. Особые приметы: на левом запястье есть татуировка. Пенсионер страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать Александра Шеломенцева, позвоните в полицию по телефонам: 79-20-72, 8-999-453-64-10 или 102.