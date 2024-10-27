Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Старушку обнаружили погибшей.

В субботу, 26 октября поисковики сообщили, что пропавшая 85-летняя Елена Л. найдена погибшей. Ее искали с 18 сентября. 

Как уточнили в омской полиции, тело старушки обнаружили на одной из тихих улочек Кировского округа. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле и не было. У погибшей наблюдались проблемы с памятью.

·Общество

Старушку обнаружили погибшей.

В субботу, 26 октября поисковики сообщили, что пропавшая 85-летняя Елена Л. найдена погибшей. Ее искали с 18 сентября. 

Как уточнили в омской полиции, тело старушки обнаружили на одной из тихих улочек Кировского округа. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле и не было. У погибшей наблюдались проблемы с памятью.